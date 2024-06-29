Dışişleri Bakanlığı’ndan Neriman Celal’in serbest bırakılması hakkında açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

"Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.