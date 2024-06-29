Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal'in serbest bırakılması hakkında açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan "Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ağustos 2021'de düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür edildi.
"Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.
Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı, Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.
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