CHP'li Kula Belediye Başkanı Dönmez'den skandal! Makam odasında darp iddiasına gözaltı
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Skandal olayda CHP'li Dönmez'in yanı sıra gözaltına alınan 2 belediye personelinin de tutuklandığı öğrenildi.
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
MAKAM ODASINDA 2 KİŞİYE DARP İDDİASI!
Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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