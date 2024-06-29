CHP’li Kula Belediye Başkanı Dönmez’den skandal! Makam odasında darp iddiasına gözaltı

MAKAM ODASINDA 2 KİŞİYE DARP İDDİASI!

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.