Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında şüpheli N.Ö.K’nin beyanı ortaya çıktı: Beni vurdular

"Ş.D, konuyla ilgileneceğini ve haber vereceğini söyledi. Gece saat 02.00 sıralarında Ş.D. WhatsApp'tan arayarak konferans görüşme sistemiyle Sertçelik'in de bulunduğu bir konuşma ayarlamamı istedi. Ş.D. ile görüşürken grup araması yöntemiyle sohbete Serdar Sertçelik de dahil odu. Bir iki dakika konuştuktan sonra Ş.D. bana konuşmadan ayrılabileceğimi söyledi. Ben de konuşmadan ayrıldım. Bir iki dakika içerisinde 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında ifade verirsem haklarım neler olur.' dedi. Konuşmaya dair hatırladığım bunlar."



Ş.D. ve Sertçelik arasındaki görüşmelerin kendi telefonu üzerinden yapıldığını belirten N.Ö.K, ayrıca emniyette Ş.D'nin bulunduğu odada görüşmeler yapıldığını, odada Ş.D'den başka kimsenin olmadığını kaydetti.



N.Ö.K. "Ş.D, Serdar'a ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de Serdar'a sosyal medyadan mesaj attım, sonrasında aradım dönmedi. Bir iki gün geçtikten sonra Serdar beni arayarak, 'Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı az daha öldürülüyordum' dedi. Ş.D. ile görüşmek istedi. Ben de görüştürdüm." ifadelerini kullandı.