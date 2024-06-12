Tarihi zirvede özel mesaj özel hediye! CHP Genel Merkezi’nde Başkan Erdoğan’a özel oda

BAŞKAN ERDOĞAN 3 KRİTİK MESAJ VERDİ

Görüşmede Başkan Erdoğan, 3 önemli mesaj verdi. Bu üç önemli mesaj şu şekildeydi:

1-Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunun için en geniş şekilde Türkiye'yi kucaklayıcı, tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var.

2-Ekonomide popülizme müsaade etmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için açıkladığımız ekonomi programına sadık kalacağız. Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir.

3- Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları oluyor. Biz hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmaya devam edeceğiz.