Tarihi zirvede özel mesaj özel hediye! CHP Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'a özel oda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ile başlayan 'normalleşme' süreci CHP'ye yapılan iade-i ziyaretle devam etti. CHP Genel Merkezi’nin 12. katında gerçekleşen ve 1.5 saat süren bu görüşme, siyasette yumuşama ve diyalog sürecini ileri bir aşamaya taşıdı. Başkan Erdoğan, tarihi zirvede üç özel mesaj verirken, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye ettiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'ndeki 12. kattaki makam odasında 1.5 saat süren görüşme siyasette yumuşama ve diyalog sürecini daha ileri bir aşamaya taşıdı.
Başkan Erdoğan, Özel ile saat 16.00'daki randevusuna saat tam 15.59'da, daha az sayıda aracın yer aldığı bir konvoy ile geldi.
İlk görüşmede de yer alan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile aynı araçla gelen Erdoğan'ı Özel, yine ilk görüşmede kendisine eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili emekli Büyükelçi Namık Tan ile birlikte, makam aracının kapısında karşıladı. Özel ve Erdoğan daha sonra binanın önündeki merdivenleri tırmanarak binanın giriş kapısının önünde gazetecilere tokalaşarak görüntü verdi ve görüşmenin yapılacağı Özel'in 12. kattaki makam odasına çıktı.
Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika Başdanışmanı Çağatay Kılıç da eşlik etti ancak görüşmeye sadece Elitaş katıldı. Erdoğan ve Özel, "ikiz" koltuklara, görüşme notlarını tutan Elitaş ve Tan ise öndeki üçlü koltuklara oturdu.
BAŞKAN ERDOĞAN 3 KRİTİK MESAJ VERDİ
Görüşmede Başkan Erdoğan, 3 önemli mesaj verdi. Bu üç önemli mesaj şu şekildeydi:
1-Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunun için en geniş şekilde Türkiye'yi kucaklayıcı, tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var.
2-Ekonomide popülizme müsaade etmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için açıkladığımız ekonomi programına sadık kalacağız. Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir.
3- Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları oluyor. Biz hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmaya devam edeceğiz.
Özgür Özel'in görüşmede Hakkâri Belediyesi'ne kayyum atanmasını konusu gündeme getirmesi üzerine Erdoğan'ın "Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceğiz. Ancak birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanırsa ya da terör örgütü bir belediyeye komiser atarsa buna müsaade etmemekte kararlıyız" diye karşılık verdiği öğrenildi.
BİNA TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLENDİ
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP'de hummalı bir hazırlık yapıldı. Binanın içi tepeden tırnağa temizlendi.
ÖZEL 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ
Özel ziyaretin anısına Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye etti.
II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği de belirtildi.
SADE TÜRK KAHVESİ İÇTİLER
Başkan Erdoğan ve Özel'in görüşme esnasında sade Türk kahvesi içtiği öğrenildi.
İKİ LİDERİN BULUŞMASI SICAK VE SAMİMİ GEÇTİ
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özel'in görüşmesi 1.5 saat sürdü. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Özel'in makam odasında aynı hizada ve yan yana bulunan iki tekli koltuğun birinde CHP lideri, diğerinde Başkan Erdoğan oturdu.
CHP'ye gelen konuklara çay ve kahvenin yanında mor reyhan çayı da ikram edildi. Ömer Çelik, görüşmede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden zeytinyağları ile Türk kültürünü temsil eden çifte kavrulmuş lokum hediye edildiği bilgisini verdi.
Kendilerine ne ikram edildiğinin sorulması üzerine Çelik, "Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Çay olmadan diplomasi olmaz. Türk çayı diplomasisi diye bir şey var. Gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyoruz" dedi.
KKTC'YE BİRLİKTE GİDECEKLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıldönümü törenlerinde Sayın Özel ile CHP ve diğer partilerle birlikte güçlü şekilde birlik ve beraberlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Törenleri hep birlikte kutlamayı temenni ediyoruz.
CHP'DEN KKTC ÇAĞRISINA JET YANIT
Genel Başkanımız da ziyarete heyetle eşlik edecek. Bu ziyaretin Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleşiyor olması ayrı bir önem ve anlam katmaktadır.
ERDOĞAN'A ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ
Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Erdoğan'ın iade-i ziyaret için CHP ve Cumhurbaşkanlığı ekipleri hiçbir detayı atlamaksızın özenli ve yoğun bir çalışma yürüttü. Edinilen bilgiye göre bu çerçevede kritik buluşmanın gerçekleşeceği 12. kattaki Özel'in makam odasının bitişiğinde, korumaları, doktoru ve diyetisyeni dahil kalabalık bir heyetle gelecek Erdoğan için, "olağanüstü bir durum, uluslararası bir acil iletişim ya da görüşme ihtiyacı doğması" gibi durumlarda Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeyi yapabileceği ya da ekibini toplayacağı özel bir oda tahsis edildi.
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