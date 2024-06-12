ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den Türkiye çıkışı: Gazze’nin yeniden inşasında Türkiye önemli olacak

F-16 ADIMI BÜYÜK BİR ADIM

Açıkçası ocak ayında varılan anlaşma, yönetimin satış niyetini Kongre'ye bildirmesi yönündeydi. Kongre buna onayladı ve en son olarak da Türkiye, yeni uçakları üretecek ve daha sonra Türkiye ile birlikte eski modelleri yenileyecek olan Lockheed Martin ile anlaşma mektubu olarak adlandırılan bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla Blok 70, teknolojik açıdan en gelişmiş F-16 ve Türkiye'nin NATO ortaklarıyla birlikte çalışabilir durumda kalması çok önemli. O yüzden bu büyük bir adım.

F-35 PROGRAMI İÇİN S400 ŞARTI

Şu anda Türkiye'nin F-35 programında yer almasını engelleyen S-400 meselesinin çözümüne yönelik her türlü adımı olumlu karşılarız. Dolayısıyla bu konuda ilerleme kaybedilirse ve kaydedildiğinde Türkiye ile F-35'leri yeniden satın almak için görüşmeleri memnuniyetle karşılarız. Ortak üretim konusu ise daha zor bir nokta. Bu konuda kararı ortaklara bırakıyorum. Bazen tedarik zincirleri değişebiliyor, dolayısıyla bunu görmek daha zor. Ancak kesinlikle F-35'leri tekrar satın alabilme konusunda dönersek, o günün gelmesini umuyoruz.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

Sonuç bizi endişelendiriyor. Bu seçimlerde neler olduğunu kontrol edemiyoruz ancak gelen liderleri kabul ediyoruz. AB üyesi değiliz ancak aşırı sağın yükselişi endişe verici, zaman içinde durumun düzeleceğini düşünüyorum.

F-16 SATIŞI ve F-35 PROGRAMI

Kongre F-16 satışını Ocak ayında onayladı bu büyük bir adım. Blok 70 teknolojik olarak en gelişmiş F-16, Türkiye'nin ortakları ile çalışabilir durumda olmadı çok önemli.

Türkiye'nin F-35 programında yer almasına engel olan S-400 sorununun çözümü ile ilgili atılan her adımı olumlu karşılıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydedilirse Türkiye ile yeniden görüşmeleri memnuniyetle karşılarız. Ortak üretime dönülmesi zor bir nokta ama bu konuda kararı ortaklara bırakıyorum. Ancak satın alınabilir.

SAVAŞ SONA ERMELİ

Başkanımız bu konuda bir çok kez konuştu, İsrail'i dikkatli olmaya çağırdı. Kamuoyu ve özelde söylenenler çok önemli. İsrail'den sivilleri koruması için her türlü tedbiri alması istendi.

Netanyahu ABD kongresine gelse de gelmese de başkanımızla görüşmeye devam ediyor. Hamas'a karşı kendilerini savunurken sivilleri korumaları için baskı yapıyoruz ancak ABD müttefiki İsrail'in yanında duruyoruz. Bu savaşın sona ermesini istiyoruz, ateşkes girişimimizin nedeni de bu.

TÜRKİYE'NİN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUZ

Yakın gelecekte nasıl olur bilmiyorum ama ateşkes mümkün. Türkiye'nin bu konuda verdiği desteği takdir ediyoruz. Bunun nasıl gerçekleşeceği taraflara bağlı. Bu şekilde kalıcı olabilir biz de bunun gerçekleşmesini istiyoruz.

SURİYE'DEKİ SÖZDE SEÇİM GİRİŞİMİ

Biz her zaman Suriye'deki herhangi bir seçimin adil, şeffaf, özgür ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledik. Bu koşullar şu anda mevcut değil dolayısıyla şu anki herhangi bir seçimi desteklemiyoruz. Ancak DAEŞ'ı yenmek konusunda aynı hedefe sahibiz ve bu konuda Türk ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

PKK'NIN IRAK'TAKİ UZANTILARI

ABD 1997'den beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ancak SDG konusunda farklılıklarımız var ancak bunun Türkiye ile birlikte çalışmamıza engel olmasına izin vermiyoruz. Daha kapsamlı işbirliği yolları arayacağız.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumumuzun istikrarsız olduğunun farkındayız. Bu çok karmaşık bir mesele. Ortağımızın Türk halkı olduğunun kesinlikle farkındayız.

DEDEAĞAÇ'TAKİ YIĞINAK

Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok. Biz NATO müttefiklerimize değer veriyoruz. Birini diğerine tercih etmiyoruz. Dedeağaç'ta küçük bir yığınak yapıldı ancak bu Ukrayna'daki savunma çabaları desteklemek için, buna çok ihtiyaç var. Türkiye Montrö sözleşmesini kullanarak çok yardımcı oldu ancak bu müttefiklerin Ukrayna'ya ikmal yapmasını da engelliyor. Yunanistan'daki yığınak sadece ikmal çabası. Bir müttefikimizi diğerine tercih etmiyoruz. Türkiye ve Yunanistan Ege'nin bir barış denizi olmasına karar verdi. Bu çok güzel.

Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Türkiye bizim ortağımız. Türkiye'ye karşı bir yığınak yapma çabamız yok. Ukrayna'da olup bitenlerden endişeliyiz. ve desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

ERDOĞAN'I BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİK

Programlarımız uyuşması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelmesi için açık bir davetimiz var. Bu NATO zirvesinde de olabilir. Yapabileceğimiz her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz.

VİZE SORUNU SİYASİ DEĞİL

Vize sorunu siyasi değil. Bu talep meselesi. ABD'yi ziyaret etmek isten büyük bir topluluk var. Talep çok büyük. Eğitim ve iş için gitmek isteyenlere öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar teknik nedenler, hiç siyasi değil. Ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz.