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Aksaray'da korkunç kaza! İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Aksaray’da korkunç kaza! İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti

Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

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