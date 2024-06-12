Başkan Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinde neler yaşandı?

18 yıl sonra yapılan ziyarette öne çıkan başlıklar ne oldu? 18 yılda CHP siyasetinde neler değişti? Avukat Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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