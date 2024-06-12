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Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a payidar gondol hediyesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 09:30
Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin perde arkası neler? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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