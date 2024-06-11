18 yıl sonra bir ilk: Başkan Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret! Siyasette ılıman iklim derinleşiyor

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Genel Başkanımızla yapacak olduğu görüşme, bir iadeiziyaret. Genel Başkanımızın ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul gördü ve bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarınki ziyaret bir iadeiziyaret olacağı için 'Şunu görüşürler, bunu görüşürler' gibi bir yorum yapmak istemem. Tabii ki bu görüşmelerin, bu ilişkilerin, bu diyalogun temel amaçlarından birisi, ülkenin normalleşmesi. Ülkenin hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Türkiye toplumunu, siyasetini ve gündemini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir."