18 yıl sonra bir ilk: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret! Siyasette ılıman iklim derinleşiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak. Görüşme saat 16.00'da başlayacak önemli konular ele alınacak. Başkan Erdoğan en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak.
CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Görüşmede önemli konular ele alınacak.
CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili konuların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyarette gündeme gelip gelmeyeceğine" ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Genel Başkanımızla yapacak olduğu görüşme, bir iadeiziyaret. Genel Başkanımızın ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul gördü ve bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarınki ziyaret bir iadeiziyaret olacağı için 'Şunu görüşürler, bunu görüşürler' gibi bir yorum yapmak istemem. Tabii ki bu görüşmelerin, bu ilişkilerin, bu diyalogun temel amaçlarından birisi, ülkenin normalleşmesi. Ülkenin hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Türkiye toplumunu, siyasetini ve gündemini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir."
FORSLU BAYRAK İLE AĞIRLAYACAK
CHP lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı forslu bayrak ile ağırlayacak.
Özel, "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı'ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik" ifadelerini kullandı.
18 YIL SONRA BİR İLK!
Öte yandan Özgür Özel'le görüşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne ayak basmış olacak.
İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Başkan Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.
TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLAYAN ILIMAN İKLİM!
Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşımıştı. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmişti.
Başkan Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başlamıştı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.
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