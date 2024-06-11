Başkan Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP ziyareti! Cumhurbaşkanlığı forsu nereye asılacak? A Haber CHP Genel Merkezi'nde

Başkan Erdoğan, 2006'dan bu yana ilk kez CHP'yi ziyaret edecek ve CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya gelecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nden son hazırlıkları ve detayları aktardı.

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