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Başkan Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP ziyareti! Cumhurbaşkanlığı forsu nereye asılacak? A Haber CHP Genel Merkezi'nde

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 11:58
Başkan Erdoğan, 2006'dan bu yana ilk kez CHP'yi ziyaret edecek ve CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya gelecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nden son hazırlıkları ve detayları aktardı.
18 yıl sonra bir ilk! A Haber o noktada 18 YIL SONRA BİR İLK! A HABER O NOKTADA

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