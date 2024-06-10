Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar! Borsada kazanç ve işlem vergisi olacak mı?

"BÜTÇE VE CARİ AÇIK RİSKİNİ TÜRKİYE BERTARAF ETTİ"

Ekonomide o günün ihtiyaçlarına göre politika yaparsınız. Pandemi sonrası süreçten Türkiye en hızlı çıkış yapan ülke oldu. Reel tarafı hızlı olarak toparladık. Depremin etkileriyle tabii önemli bir bütçe ve cari açığımız vardı. Türkiye son 1 yılda bu riskleri bertaraf attı. İki tarafta da güçlü hale geldik, enflasyonla mücadele için geçiş sürecini tamamlamış olduk.

Yıl sonunda 5,2 ile yılı kapattık. Bundan depremi harcamalarını çıkardığımızda 1,6 bütçe açığı ile kapattık. Bu yıl için 6,4 öngörüyoruz.