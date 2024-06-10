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Melih Gökçek A Haber'de! Mansur Yavaş'a seçim tepkisi: Kazanabilmek için ilçelere adam yığdılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Melih Gökçek A Haber’de! Mansur Yavaş’a seçim tepkisi: Kazanabilmek için ilçelere adam yığdılar

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulunuyor. Gökçek, Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde kazanmasına ilişkin "Bu seçimde mesela sadece ilçeleri alabilmek için ilçelere adam yığdı. Örneğin, Beypazarı'na bin 200 tane adam aldı. Sadece seçimi almak için." dedi.

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