Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. Bakan Tunç, "Hayvanları korumadaki hassasiyetimiz devam ediyor." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sokak hayvanları düzenlemesi ile ilgili olarak, "Hayvanları korumada kararlıyız. Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis'e ulaştı, tartışılacak" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma hassasiyetimiz devam ediyor. Diğer yandan da sokaktaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini görüyoruz. Bunu da önlemek lazım. Birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere, kurumlara düşen görevler olacak.
Burada bir denge lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım, hem de insanların sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırmak lazım. Meclis'te tartışılacak konular, nasıl bir çözüm olacak göreceğiz.
AK PARTİ'NİN YASA TASLAĞINA A HABER ULAŞTI!
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı.
Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti başıboş sokak hayvanlarına yönelik bir yasal düzenleme değişikliği için hazırlık içerisindeydi. O taslak metin metin tamamlandı ve bizler de A Haber olarak o metne ulaştık.
BAŞIBOŞ KÖPEK YASASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
*Mevcut kanun sorunların çözümünde yetersiz.
*Başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesi.
*Can güvenliğini tehdit.
*Kontrolsüz bağış kampanyaları.
*Tedbir almaya çalışan kurumlara karşı dezenformasyon çalışmaları.
*2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası ve bu kazalarda 67 ölüm, 5 bin 283 yaralanma.
*Psikolojik sonuçlar ve sosyal hayatın kısıtlanması.
*Artan kuduz vakaları.
*Çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar.
DİŞİ BİR KÖPEKTEN 6 YILDA KAÇ KÖPEK ÜREMİŞ OLUR?
*1'inci Yıl Sonunda 16 Yavru
*2'nci Yıl Sonunda 128 Yavru
*3'üncü Yıl Sonunda 512 Yavru
*4'üncü Yıl Sonunda 2048 Yavru
*5'inci Yıl Sonunda 12 Bin 288 Yavru
*6'ncı Yıl Sonunda 67 Bin Yavru
YENİ YASA TEKLİFİ TASLAĞINDA NELER VAR?
*Kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor.
*Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.
*"Güçten düşmüş hayvan", "Ona bakan" ve "Kontrollü hayvan" ifadelerinin kaldırılması.
UYUTULMA YERİNE "ÖTENAZİ" İFADESİ YER ALACAK
*Denetim yetkisi bakanlıkta olacak, bu yetki valiliklere devredilebilecek.
*Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.
*Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulaması.
CEZALAR ARTIYOR
*Bir kişi bakım altındaki köpeğini ihmal ederse hayvana el konulacak ve yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak.
*Hayvanını sokağa atana verilen ceza 2 bin liradan 50 bin liraya çıkarılacak.
BELEDİYELERİN BU SÜREÇTE GÖREVİ NE?
*Belediyelere 3 yıl içinde bakımevleri kurması görevi verilecek.
*Sadece sahipsiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakılacak.
*Bakımevlerine giren tüm hayvanların bilgisi sisteme kaydedilecek.
YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLER NASIL?
*İngiltere, Fransa ve ABD'nin bazı eyaletlerinde "Yakala-kısırlaştır-tut-ötenazi modeli"
*İngiltere'de 7 gün, Fransa'da 8 gün içinde sahiplendirilmezse ötenazi yapılması hükmü mevzuatta yer alıyor.
*Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Belçika "Yakala-kısırlaştır-tut modeli"
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, konu ile ilgili detayları köşe yazısında kaleme aldı.
İşte Başıboş Köpek Düzenlemesinin Taslağı
Başıboş Köpek
Sahipsiz Köpek
Sokak Hayvanları
Sokak Köpeği…
Adına ne derseniz deyin,
nasıl tanımlarsanız tanımlayın ortada büyük bir sorun var.
Ve bu sorun yok saydıkça
uçurumdan yuvarlanan kar topu gibi büyüyerek üzerimize geliyor.
Maalesef
ülkemizdeki sahipsiz köpek sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor.
Deprem döneminde enkaz altındaki birçok insana
arama kurtarma köpekleri sayesinde ulaştık,
Diğer taraftan birçok insanımızı da başıboş köpek saldırısı nedeniyle kaybettik.
Yani kontrol insanoğlundan çıkmaya başlayınca,
ölümler, yaralanmalar, kuduz gibi hastalıklar, trafik kazaları ve güvenlik sorunları arttı.
Uzmanlara göre köpekler saldırgan tavırları dışında
park ve sokaklardaki dışkıları ile de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
Öyle ki köpeklerin dışkısındaki parazitlerin taşınmasıyla bulaşan
"kist hidatik" hastalığı son 10 yılda 8,8 kat arttı.
Kısaca,
Haberlerde hemen her gün bir olumsuzluğa şahit olup,
Vah vah! çekiyoruz.
Ama çözüme yakınız.
Başıboş Köpek Yasasına Neden İhtiyaç Duyuldu?
A Haber, Ak Parti'nin üzerinde çalıştığı
sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına ulaştı.
Bunun bir taslak olduğunu ve üzerinde çalışmaların devam ettiğini nihayete ermediğini vurgulamak istiyorum.
Siyasi partiler,
Akademisyenler, STK'lar kısaca toplumun hemen her kesimi sürece katkı verecek.
Ak Parti, çalışmasıyla ilgili her öneriye açık,
hükümet "bu iş bilimsel veriler ışığında" çözmek istiyor.
Çünkü;
Mevcut Kanun Sorunların Çözümünde Yetersiz
Başıboş Köpek Popülasyonu artık kontrolden çıkmakta.
Can Güvenliği Tehdidi artmakta…
Bakın,
2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası yaşandı
bu kazalarda 67 kişi öldü, 5 bin 283 kişi yaralandı.
Özellikle kırsal alanlarda çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar da cabası!
Kontrol edilemeyen üreme hızı
Sahipsiz bir dişi ve erkek köpekten 6 yılda "67 bin köpek ürüyor" desem inanır mısınız?
Rakamlar Ak Parti'den
İşte!
- 1'inci Yıl Sonunda 16 Yavru
- 2'inci Yıl Sonunda 128 Yavru
- 3'üncü Yıl Sonunda 512 Yavru
- 4'üncü Yıl Sonunda 2048 Yavru
- 5'inci Yıl Sonunda 12 Bin 288 Yavru
- 6'ıncı Yıl Sonunda 67 Bin Yavru
Yasa taslağında "uyutulma yerine" "ötanazi" ifadesi yer alıyor.
Buna göre
Toplatılan Sahipsiz Hayvanlar Bakım evlerinde
1 Ay İçerisinde Sahiplendirilmezse Ötanazi Uygulanması ağırlık kazanıyor.
Denetim yetkisinin bakanlıkta olacağını söylemekte fayda var.
Duruma göre bu yetki valiliklere devredilebilecek.
Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.
Hayvanını sokağa atana verilen cezalardaki caydırıcılık da artacak.
Mevcut yasada 2 bin lira olan ceza tam 50 bin liraya çıkarılacak.
Peki, taslağa göre belediyelerin bu süreçte görevi ne olacak?
- Belediyelere Üç Yıl İçinde Bakımevleri Kurması Görevi Verilecek.
- Sadece Sahipsiz Hayvanlar Sahiplendirilinceye Kadar Hayvanlara Bakılacak.
- Bakımevlerine Giren Tüm Hayvanların Bilgisi Sisteme Kaydedilecek.
Kanun teklifi ete kemiğe bürününce Komisyon'da değerlendirildikten
sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacak.
Gözler bu süreçten sonra Türkiye Büyük Millet Meclis'inde olacak.
Sözlerimi toparlarken
Milli güvenlik vurgusu da yapmak istiyorum.
Türkiye son 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ediyor.
Son 30 yılda bölgemizde tam 15 Savaş-çatışma yaşandı, yaşanıyor.
Olası bir savaş durumunda bir de on binlerce insanın
Kuduz hastalığına yakalandığını düşünsenize! Allah muhafaza.
Rabbim ülkemizi korusun
Allah'a emanet olun.
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