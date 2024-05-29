Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sokak hayvanları düzenlemesi ile ilgili olarak, "Hayvanları korumada kararlıyız. Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis'e ulaştı, tartışılacak" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma hassasiyetimiz devam ediyor. Diğer yandan da sokaktaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini görüyoruz. Bunu da önlemek lazım. Birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere, kurumlara düşen görevler olacak.

Burada bir denge lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım, hem de insanların sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırmak lazım. Meclis'te tartışılacak konular, nasıl bir çözüm olacak göreceğiz.

AK PARTİ'NİN YASA TASLAĞINA A HABER ULAŞTI!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı.