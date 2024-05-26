Başıboş Köpek

Sahipsiz Köpek

Sokak Hayvanları

Sokak Köpeği…

Adına ne derseniz deyin,

nasıl tanımlarsanız tanımlayın ortada büyük bir sorun var.

Ve bu sorun yok saydıkça

uçurumdan yuvarlanan kar topu gibi büyüyerek üzerimize geliyor.

Maalesef

ülkemizdeki sahipsiz köpek sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor.

Deprem döneminde enkaz altındaki birçok insana

arama kurtarma köpekleri sayesinde ulaştık,

Diğer taraftan birçok insanımızı da başıboş köpek saldırısı nedeniyle kaybettik.

Yani kontrol insanoğlundan çıkmaya başlayınca,

ölümler, yaralanmalar, kuduz gibi hastalıklar, trafik kazaları ve güvenlik sorunları arttı.

Uzmanlara göre köpekler saldırgan tavırları dışında

park ve sokaklardaki dışkıları ile de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.

Öyle ki köpeklerin dışkısındaki parazitlerin taşınmasıyla bulaşan

"kist hidatik" hastalığı son 10 yılda 8,8 kat arttı.

Kısaca,

Haberlerde hemen her gün bir olumsuzluğa şahit olup,

Vah vah! çekiyoruz.

Ama çözüme yakınız.

BAŞIBOŞ KÖPEK YASASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

A Haber, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı

sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına ulaştı.

Bunun bir taslak olduğunu ve üzerinde çalışmaların devam ettiğini nihayete ermediğini vurgulamak istiyorum.

Siyasi partiler,

Akademisyenler, STK'lar kısaca toplumun hemen her kesimi sürece katkı verecek.

AK Parti, çalışmasıyla ilgili her öneriye açık,

hükümet "bu iş bilimsel veriler ışığında" çözmek istiyor.

Çünkü;

Mevcut Kanun Sorunların Çözümünde Yetersiz

Başıboş Köpek Popülasyonu artık kontrolden çıkmakta.

Can Güvenliği Tehdidi artmakta…

Bakın,

2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası yaşandı

bu kazalarda 67 kişi öldü, 5 bin 283 kişi yaralandı.

Özellikle kırsal alanlarda çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar da cabası!

KONTROL EDİLEMEYEN ÜREME HIZI

Sahipsiz bir dişi ve erkek köpekten 6 yılda "67 bin köpek ürüyor" desem inanır mısınız?

Rakamlar AK Parti'den

İşte!

1'inci Yıl Sonunda 16 Yavru

2'inci Yıl Sonunda 128 Yavru

3'üncü Yıl Sonunda 512 Yavru

4'üncü Yıl Sonunda 2048 Yavru

5'inci Yıl Sonunda 12 Bin 288 Yavru

6'ıncı Yıl Sonunda 67 Bin Yavru

Yasa taslağında "uyutulma yerine" "ötanazi" ifadesi yer alıyor.

Buna göre

Toplatılan Sahipsiz Hayvanlar Bakım evlerinde

1 Ay İçerisinde Sahiplendirilmezse Ötanazi Uygulanması ağırlık kazanıyor.

Denetim yetkisinin bakanlıkta olacağını söylemekte fayda var.

Duruma göre bu yetki valiliklere devredilebilecek.

Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.

Hayvanını sokağa atana verilen cezalardaki caydırıcılık da artacak.

Mevcut yasada 2 bin lira olan ceza tam 50 bin liraya çıkarılacak.

Peki, taslağa göre belediyelerin bu süreçte görevi ne olacak?

Belediyelere Üç Yıl İçinde Bakımevleri Kurması Görevi Verilecek.

Sadece Sahipsiz Hayvanlar Sahiplendirilinceye Kadar Hayvanlara Bakılacak.

Bakımevlerine Giren Tüm Hayvanların Bilgisi Sisteme Kaydedilecek.

Kanun teklifi ete kemiğe bürününce Komisyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacak.

Gözler bu süreçten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.

Sözlerimi toparlarken

Milli güvenlik vurgusu da yapmak istiyorum.

Türkiye son 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Son 30 yılda bölgemizde tam 15 savaş-çatışma yaşandı, yaşanıyor.

Olası bir savaş durumunda bir de on binlerce insanın kuduz hastalığına yakalandığını düşünsenize! Allah muhafaza.

Rabbim ülkemizi korusun

Allah'a emanet olun.