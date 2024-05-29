ABD’nin bölgedeki Lawrence! Demokratikleşme maskesiyle kirli plan

BÖLGE HALKI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Burada seçimlere PKK'nın kimlik kartına sahip olan sözde adaylar bu seçime katılacak. Bunu da sözde o bölgede olan bir seçim kurumu belirliyor. Bunların hepsi de terörist. Bunların hepsi PKK'nın kadroları içinde yer almış kişiler içinden seçilecek. Bölgede Arap aşiretleri, Yezidiler, Türkmen ve Şii nüfus var. Bunları hepsi devre dışı bırakılmış durumda. Kürt kimliği olanlar değil PKK'ya kaydı olanlar atanacak ve aday olacak. Tamamen teröristan kurma planı.