ABD’nin bölgedeki Lawrence! Demokratikleşme maskesiyle kirli plan
Suriye'nin kuzeyinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. ABD’nin bölgedeki Lawrence olarak bilinen Brett McGurk kirli plan için çalışıyor. PKK "seçim" ile ne planlıyor? Terör örgütü demokratikleşme maskesiyle meşrulaşma çabasında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.
Terör örgü PKK'nın Suriye kanadı olan PYD/YPG Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarda seçim hazırlığı yapıyor. Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklanmıştı ancak seçim 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "Bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokacak.
BMGK KARARINA UYMUYORLAR
Seçim kararı ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uymuyor. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceği vurgulanıyor. BM'nin desteği ile Suriyelilerin liderliğinde bir siyasi dönüşümün altı çiziliyor. Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor.
MGK BİLDİRİSİNE GİRDİ
Öte yandan Dün gerçekleştirilen MGK'da ise "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.
PKK'NIN SEÇİM PLANI NE?
Peki terör örgütü PKK, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl tehdit ediyor? PKK "seçim" ile ne planlıyor? Terör örgütü demokratikleşme maskesiyle meşrulaşma çabasında mı? PKK'nın meşru olmayan sandığı ne anlama geliyor? Merak eden tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.
MASADA KAZANMA PLANLARI VAR
Kemal Olçor: Bu bölgede oyunun devamı oynanıyor. MGK bildirisindeki tanım bir doktirindir. Türkiye 2 tarafında (Gazze ve Suriye) kendisi için aynı olduğunu ortaya koymuştur. Burada PKK ve ABD sahada kaybettiler. Sahada kaybettikleri avantajı masada kazanmaya çalışıyorlar. Türk tarihine bakıldığı zaman hep sahada kahramanlaştık masada ise kayıplar verdik. Şimdi bu oyun tekrar oynanmak isteniyor.
KÜRT ETNİK KİMLİĞİNİ KULLANMA
Bölgedeki Lawrence olan Brett MCGurk, Türk tarihini iyi biliyor ve burada bir masa kurdu. Seçim yapılacak bundan sonra teröristleri tanınma süreçlerini başlatacaklar. Bu teröristler tanındıktan ABD'nin kuyruğuna takılan ülkeler de olacaktır. Filistin'in varoluş mücadelesini tanımayan ABD terör örgütü PKK'yı tanıması bunun için Kürt etnik kimliğini kullanması söz konusu olacak. Kadim topluluk olan Filistin tanınmıyor ama Suriye'nin kuzeyindeki teröristler tanınıyor.
BÖLGE HALKI DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Burada seçimlere PKK'nın kimlik kartına sahip olan sözde adaylar bu seçime katılacak. Bunu da sözde o bölgede olan bir seçim kurumu belirliyor. Bunların hepsi de terörist. Bunların hepsi PKK'nın kadroları içinde yer almış kişiler içinden seçilecek. Bölgede Arap aşiretleri, Yezidiler, Türkmen ve Şii nüfus var. Bunları hepsi devre dışı bırakılmış durumda. Kürt kimliği olanlar değil PKK'ya kaydı olanlar atanacak ve aday olacak. Tamamen teröristan kurma planı.
MODERN LAWRENCE
Uzun yıllar önce bölgeye gelen Brett McGurk, PKK/YPG'nin en büyük destekçidir. Bunların ilk meşrulaştırma adımı DEAŞ ile mücadele adım altında yapıldı. Terör örgütünün işgal ettiği yerleri ziyaret edip onlardan plaket aldı. PKK'nın yapacağı sözde seçimlerin planlayıcısı da yine bu isimdir. McGurk bir iklimcidir yani savaşlardan önce muharebe sahasını şekillendirmekle görevli modern Lawrence'dir. Bölgeye giden ve orada savaş ve çatışma iklimi oluşturur. DEAŞ'ın ortaya çıkmasını sağlayan iklimi bu isim sağlamıştır. PKK'ya SDG kılıfını bu isim bulmuştur. Çok tehlikeli bir adamdır. İşte Türkiye bu oyunu bozuyor.
ARABİSTANLI LAWRENCE KİMDİR?
Thomas Edward Lawrence, I. Dünya Savaşı yıllarında Arapları, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırmıştır. Thomas Edward Lawrence, 16 Ağustos 1888 tarihinde İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesinde dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi mezunu bir arkeologdur. 1916-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yürütülen Arap isyanında, İngiliz irtibat subayı olarak görev yaptı. Bu dönemde Arabistanlı Lawrence adıyla tanındı. İngilizlerin Orta Doğu'ya yayılma siyaseti istikametindeki faaliyetlerine katılıp, 1910 yılında Türkiye'ye geldi. Fırat Nehri kıyısında arkeolojik araştırmalar adı altında, Zeugma'da kazı yaparak bilgiler topladı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır'ı gezip, İslam adetlerini öğrendi. Daha sonra İngiltere'ye dönerek 1911 yılında Oxford'da doktorasını verdi. Ardından yeniden Orta Doğu'ya döndü. Adalet ve barışın hüküm sürdüğü bu topraklardaki Arapları, Osmanlı Devleti'ne karşı kandırıp kışkırttı.
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