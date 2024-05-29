İşgalci İsrail durmuyor | Gazze’de soykırım sürüyor! Gündüz sokakta gece uykuda katliam

HİÇ SINIRLARI YOK! SOYKIRIMA TAM DESTEK

Tüm bunların ötesinde ellerine kan bulan ABD'den skandal bir açıklama geldi. İnsanların diri diri yakıldığı katliama ilişkin konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail'in Refah'taki saldırısı 'kırmızı çizgiyi' aşmadı" diyerek büyük tepki çekti. Batı'da ise bir uyanış var. İspanya, İrlanda ve Norveç; Filisti'i resmen devlet olarak tanıdı ve bayraklar göndere çekildi. Peki tanıma kararı sahaya-masaya nasıl yansır? 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması hangi sonuçları doğuracak? İsrail'in Refah'tan sonraki planı ne? 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararı İsrail'e hangi mesajı verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist dr. Kemal Olçar değerlendirdi.