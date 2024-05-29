İşgalci İsrail durmuyor | Gazze’de soykırım sürüyor! Gündüz sokakta gece uykuda katliam
İsrail'in Refah'taki katliamı sürüyor. Son olarak BM’de gelen açıklama katliamın boyutunun ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne bir kez daha serdi. UNRWA İletişim Direktörü Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail'in çadır kentteki katliamının üzerinden 2 gün bile geçmemişti ki bu sefer kentin batısındaki El-Mevasi vuruldu. Hedefte ise yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlar vardı. Yerler cesetlerle doldu Filistinliler yakınlarının başında ağıt yaktı. Yaralanan onlarca kişi hastanelere yetiştirilmeye çalışıldı.
TANKLAR REFAH MERKEZİNDE
Öte yandan Uluslararası Adalet Mahkemesi geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurmasına, sınır kapısını yeniden açmasına hükmetmişti. Ancak İsrail bu hükmü yine çiğnedi. İsrail tankları bu kez refah kent merkezine girdi. Tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı. Camiden dumanlar yükselirken arka planda insansız hava araçları ve helikopterler de Refah semalarında görüldü.
KATLİAMA ABD İMZASI
UNRWA İletişim Direktörü Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Öte yandan ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı.
KUZEYDE SİVİLLER VURULUYOR
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin. İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
HİÇ SINIRLARI YOK! SOYKIRIMA TAM DESTEK
Tüm bunların ötesinde ellerine kan bulan ABD'den skandal bir açıklama geldi. İnsanların diri diri yakıldığı katliama ilişkin konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail'in Refah'taki saldırısı 'kırmızı çizgiyi' aşmadı" diyerek büyük tepki çekti. Batı'da ise bir uyanış var. İspanya, İrlanda ve Norveç; Filisti'i resmen devlet olarak tanıdı ve bayraklar göndere çekildi. Peki tanıma kararı sahaya-masaya nasıl yansır? 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması hangi sonuçları doğuracak? İsrail'in Refah'tan sonraki planı ne? 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararı İsrail'e hangi mesajı verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
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