27 Mayıs 1960’da darbe taşları iftiralarla örüldü! Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi...

ASKER ELBİSELİ YALAN



Yalan... "Demokrat Parti iktidarının yarım kalan tertibi" olarak servis edildi... Radyoda haber oldu... Gazetelerde manşet:

"İstanbul-Taşlıtarla'da... Parayla tutulmuş adamlar için 7 bin silah ve asker elbisesi ele geçirildi... İç savaş hazırlığı."

Aslı yok, esası yok... Ama yalandan kim ölmüş?

İŞKENCE



Aydın Menderes... Başbakan'ın küçük oğlu... Daha çocuk.

İş Bankası'ndaki kumbaralı tasarruf hesabına el konuldu.

Darbe... Eşlere eziyet... Çocuklara da.

Bir devrin yönetim kadrosu, Yassıada'da işkence gördü.

Ailelerine ise... Örtülü işkence uygulandı.