A Haber özel görüntülere ulaştı! Dışişleri Bakanı ve Tebriz Cuma İmamı’nın cenazesi böyle taşındı

İNCELEMELER YAPILIYOR

Bölgeden cenazeler alındı ve kurtarma çalışmaları tamamlandı ancak şu anda helikopter üzerinde özel bir ekibin çalışma yaptığı bilgisine ulaştık. İlerleyen süreçte oraya bir araştırma ekibi daha gidecek. Helikopterin neden düştüğü araştırılıyor ve kara kutuların açılmasının ardından neler olduğunu öğreneceğiz. Orada titiz bir çalışma yapılıyor bundan kaynaklı olarak bizim geçişimize izin vermediler."