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A Haber özel görüntülere ulaştı! Dışişleri Bakanı ve Tebriz Cuma İmamı’nın cenazesi böyle taşındı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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A Haber özel görüntülere ulaştı! Dışişleri Bakanı ve Tebriz Cuma İmamı’nın cenazesi böyle taşındı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Kazanın ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İranlı yetkili aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi. Cenazelerin taşınma anına dair görüntülere A Haber ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi. Cenazelerin taşınma anına dair görüntülere A Haber ulaştı.

DAĞLIK ARAZİ

Helikopterin düştüğü bölge dağlık bir arazi bunun yanında orman bölgesi de bulunuyor. Görüntülerde helikopterin içerisinden alınan cenazelerin battaniyelere sarıldıktan sonra sedyelere konulduğu ve taşındığı görülüyor. İnsanlar cenazeleri uzun bir süre taşımak zorunda kalıyor. Çünkü kazanın olduğu bölgeye araç girişi yapılamıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YAYIN

Görüntülere uluşan ve haber merkezine göndere muhabirimiz Mehmet Karataş:

Bizler burada birçok kurtarma ekibi ile birlikte görüşüyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Sabah saatlerinden beri burada görev yapıyoruz. Dünya basını nu noktaya gelmeye çalışırken bizler yayına başlamıştık. Burada insanlarla tanışma fırsatı ve konuşma fırsatı bulduk. Ve görüntülere böylece ulaşmış olduk.

GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE

Bizler şu anda kapatılan ve artık kimsenin geçmesine izin verilmediği o noktayız. Buradan sonra enkaz bölgesi artık cenazeler oradan getiriliyor. İşte o görüntüler biri olan İran Dışişleri Bakanı Abdulnihayan ve Tebriz Cuma İmamı olan Ayetullah Ali Haşime'nin cenazelerinin taşındığı görüntüler. İş o anlar A Haber ekranlarına geldi.

İNCELEMELER YAPILIYOR

Bölgeden cenazeler alındı ve kurtarma çalışmaları tamamlandı ancak şu anda helikopter üzerinde özel bir ekibin çalışma yaptığı bilgisine ulaştık. İlerleyen süreçte oraya bir araştırma ekibi daha gidecek. Helikopterin neden düştüğü araştırılıyor ve kara kutuların açılmasının ardından neler olduğunu öğreneceğiz. Orada titiz bir çalışma yapılıyor bundan kaynaklı olarak bizim geçişimize izin vermediler."

HELİKOPTERİ GÖREN İSİM KONUŞTU

Bölge halkından A Haber konuşan vatandaşlar, "Biz burada bölgede maden arama çalışmaları yapıyoruz. Helikopter 2 defa buranın üzerinde uçuş yaptı. Barajı açılı olduğunu öğrendik. Burası çok dağlık bir oldukça sisliydi. Dağlar bulutların üzerinde. Biz bunların öğrendikten kısa süre sonra helikopterin düştüğü bilgisi bize geldi. Sonrasında bize gelip kazayı sordular. Enkazın bulunması kolay değil. Şu anda sisten dolayı göz gözü görmüyor." dedi.

A Haber özel görüntülere ulaştı! Cenazeler böyle taşındıA Haber özel görüntülere ulaştı! Cenazeler böyle taşındı A HABER ÖZEL GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI! CENAZELER BÖYLE TAŞINDI
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