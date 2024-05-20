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Van'da terör operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Van’da terör operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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