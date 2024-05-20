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FETÖ'nün "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir'e 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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FETÖ’nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir’e 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla Kemalettin Özdemir hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame kapsamında Özdemir hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlaması yöneltildi.

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