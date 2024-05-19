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Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluşma toplantısında önemli açıklamalar: Tarihimizin kırılma noktası 19 Mayıs

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan gençlerle buluşma toplantısında önemli açıklamalar: Tarihimizin kırılma noktası 19 Mayıs

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Erdoğan "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür" dedi.

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