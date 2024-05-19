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İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sebebiyle bazı yollar saat 17.30-19.00 arasında kapatılacak. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi.

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