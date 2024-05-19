Son dakika: Fırat Kalkanı ile PKK'ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Terörle mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik hain PKK'ya bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Terör örgütleri ile mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürerken kahraman Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor. Saklandıkları yerleri teröristlerinde başına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez Fırat Kalkanı Bölgesinde teröre darbe vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'
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