Son dakika: Fırat Kalkanı ile PKK’ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleri ile mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürerken kahraman Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor. Saklandıkları yerleri teröristlerinde başına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez Fırat Kalkanı Bölgesinde teröre darbe vurdu.