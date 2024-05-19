19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Fırat Kalkanı ile PKK'ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
Son dakika: Fırat Kalkanı ile PKK’ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Terörle mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik hain PKK'ya bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Terör örgütleri ile mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürerken kahraman Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor. Saklandıkları yerleri teröristlerinde başına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez Fırat Kalkanı Bölgesinde teröre darbe vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör