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Adana'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Adana’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kaburluk Mevkii'nde, bugün öğle saatinde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Yangın çıkar çıkmaz büyüme ihtimaline karşılık Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar öncülüğünde, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği katılımıyla acil kriz masası oluşturuldu.

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