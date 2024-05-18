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20 ilde Sibergöz-39 operasyonu! 74 şüpheli gözaltında

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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20 ilde Sibergöz-39 operasyonu! 74 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-39" operasyonları kapsamında "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarıyla ilişkisi oldukları şüphesiyle 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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