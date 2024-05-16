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Bir suç örgütü daha çökertildi! İsmail Azar ve Hamza Mutlu gözaltına alındı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Bir suç örgütü daha çökertildi! İsmail Azar ve Hamza Mutlu gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde yapılan “Mahzen-47” operasyonları ile elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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