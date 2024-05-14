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Son dakika | Ankara'da FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı

Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Ankara’da FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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