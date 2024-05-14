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62 ilde FETÖ operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 12:15
62 ilde FETÖ operasyonları düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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62 ilde FETÖ operasyonu
62 ilde FETÖ operasyonu
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