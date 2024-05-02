Başkan Erdoğan ile Özgür Özel hediyeleşti!

ÖZEL ZİYARET ÖZEL HEDİYE!

Özgür Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.