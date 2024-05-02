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Başkan Erdoğan ile Özgür Özel hediyeleşti!

Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Başkan Erdoğan ile Özgür Özel hediyeleşti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli obje ve mesir macunu hediye etti. Başkan Erdoğan'dan ise Özel'e Rize çayı, Rize balı ve fincan takımı jesti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Genel Merkezi'nde ziyareti 1,5 saat sürdü.

ÖZEL ZİYARET ÖZEL HEDİYE!

Özgür Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macununu verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DA ÖZEL'E JEST!

Öte yandan Erdoğan da Özel'e Milli Saraylar'dan fincan seti, çay ve bal hediye etti.

Gözler Başkan Erdoğan-Özel zirvesinde!Gözler Başkan Erdoğan-Özel zirvesinde!

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