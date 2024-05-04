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Diyanet'den o iddialara yalanlama! Hukuki yollara başvurulacak

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Diyanet’den o iddialara yalanlama! Hukuki yollara başvurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını, haberle alakalı hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

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