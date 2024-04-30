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Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM'den istifa etti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM’den istifa etti!

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili belediye başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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