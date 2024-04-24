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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş DEM Parti açıklaması: Terörle aranıza mesafe koyun

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş DEM Parti açıklaması: Terörle aranıza mesafe koyun

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini vurgularken; "Yasalar teröre desteği suç sayar. Hukuki süreçle karşılaşmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun." ifadelerini kullandı.

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