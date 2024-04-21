DEM Parti'den skandallar serisi! Türk Bayrağı'nı hazmedemiyorlar! Salondan kaldırmak yetmedi siteden de sildiler...
PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti milli ve manevi değerleri hiçe saymaya devam ederken DEM'li yöneticiler Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı sonra belediyenin resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını sildi. DEM Parti'nin bu tavrı kayyumların önemini bir kez daha ortaya koydu. İşte detaylar...
PKK ile organik bağı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti.
MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI'NA YASAK
DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.
DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAĞINA EL UZATTI
Skandal belediye meclisi salonunda çekilen Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihli iki fotoğrafla gün yüzüne çıktı.
Aralık 2023'teki fotoğrafta salonda şanlı bayrağımız yer alırken, 31 Mart sonrası belediyeyi devralan DEM Partililerin bayrağımıza el uzatıp salondan kaldırdığı gözlemlendi.
ATATÜRK VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
Öte yandan Diyarbakır Sur'daki mazbata töreninde DEM'i bozuk bölücüler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti.
TUTUKLANDILAR
Bakan Tunç: Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
RESMİ SİTEDEN TÜRK BAYRAĞINI SİLDİLER
Skandallar silsilesi bununla sınırlı kalmadı. DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.
KAYYUMLARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE
DEM'i bozukların milli ve manevi değerleri hedef alıp toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu adımları sonrası kayyumların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
Terörle iltisaklı olduğu günyüzü gibi ortada olan bu zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tüm imkan ve kabiliyetleri PKK kadrolarına peşkeş çekmesi muhtemel. Daha önce de HDP'li belediyelerdeki araç ve teçhizatların PKK tarafından kullanıldığı, vatandaşa hizmet için harcanması gereken bütçenin Kandil'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı.
Hatırlanacağı üzere 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...