DEM Parti’den skandallar serisi! Türk Bayrağı’nı hazmedemiyorlar! Salondan kaldırmak yetmedi siteden de sildiler...

KAYYUMLARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

DEM'i bozukların milli ve manevi değerleri hedef alıp toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu adımları sonrası kayyumların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.



Terörle iltisaklı olduğu günyüzü gibi ortada olan bu zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tüm imkan ve kabiliyetleri PKK kadrolarına peşkeş çekmesi muhtemel. Daha önce de HDP'li belediyelerdeki araç ve teçhizatların PKK tarafından kullanıldığı, vatandaşa hizmet için harcanması gereken bütçenin Kandil'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı.



Hatırlanacağı üzere 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.