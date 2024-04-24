DEM Parti’de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

"EŞKIYALIĞI DAĞLARDA YAPARSIN, BURADA DEĞİL"

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

SKANDAL AÇIKLAMA: "SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"

Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı. Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.