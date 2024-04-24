25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DEM Parti'de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

DEM Parti'de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
DEM Parti’de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. PKK ile tescili bağlantısı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.  Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırmış ardından resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını silmişti. Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tartışması Meclis bahçesine taştı. Sakık, Aksakal'a "Sen terbiyesizsin" derken, Aksakal ise Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PKK ile tescili bağlantısı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.

Hatırlanacağı üzere, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti.

MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI'NA YASAK
DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.


DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAĞINA EL UZATTI
Skandal belediye meclisi salonunda çekilen Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihli iki fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Aralık 2023'teki fotoğrafta salonda şanlı bayrağımız yer alırken, 31 Mart sonrası belediyeyi devralan DEM Partililerin bayrağımıza el uzatıp salondan kaldırdığı gözlemlendi.

Tüm yaşanan gelişmelerin ardından TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi.

DEM'Lİ SAKIK'TAN AKSAKAL'A HAKARET
Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

"EŞKIYALIĞI DAĞLARDA YAPARSIN, BURADA DEĞİL"
Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

SKANDAL AÇIKLAMA: "SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"
Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı. Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.

AKSAKAL İLE SAKIK'IN MECLİS'TEKİ TARTIŞMASI BAHÇEYE TAŞTI!

DEM Parti bitmeyen bayrak hazımsızlığıDEM Parti bitmeyen bayrak hazımsızlığı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA