DEM Parti'de skandallar furyası! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı: Sen dağların hizmetçisi olamazsın
Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. PKK ile tescili bağlantısı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırmış ardından resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını silmişti. Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tartışması Meclis bahçesine taştı. Sakık, Aksakal'a "Sen terbiyesizsin" derken, Aksakal ise Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
PKK ile tescili bağlantısı olan DEM Parti yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.
Hatırlanacağı üzere, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti.
MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI'NA YASAK
DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.
DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAĞINA EL UZATTI
Skandal belediye meclisi salonunda çekilen Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihli iki fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Aralık 2023'teki fotoğrafta salonda şanlı bayrağımız yer alırken, 31 Mart sonrası belediyeyi devralan DEM Partililerin bayrağımıza el uzatıp salondan kaldırdığı gözlemlendi.
DEM'Lİ SAKIK'TAN AKSAKAL'A HAKARET
Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.
"EŞKIYALIĞI DAĞLARDA YAPARSIN, BURADA DEĞİL"
Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.
SKANDAL AÇIKLAMA: "SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"
Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı. Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.
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