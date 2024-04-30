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1 Mayıs'ı provoke etmek için hazırlanan 58 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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1 Mayıs’ı provoke etmek için hazırlanan 58 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik Bozdoğan-34 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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