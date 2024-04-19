Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

KALDIRILAN HEYKELİN AÇILIŞINI YAPTILAR

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: KAYYUM ATANSIN

Yaşananlar vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük tepki çekti. Büyük yankı uyandıran kararla ilgili 'kayyum atanması' dahil birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan birkaçı...