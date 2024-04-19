Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar
31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi.
Terörün siyasi ayağı DEM Parti, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.
AK PARTİ'NİN İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU TALEBİ RET EDİLMİŞTİ
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de, AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi DEM Parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada, AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı.
SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken DEM Partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. DEM Belediyeleri'nde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi.
SALONA BIRAKILAN TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırıldı.
KALDIRILAN HEYKELİN AÇILIŞINI YAPTILAR
Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: KAYYUM ATANSIN
Yaşananlar vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük tepki çekti. Büyük yankı uyandıran kararla ilgili 'kayyum atanması' dahil birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan birkaçı...
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