19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

Giriş Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da DEM skandalı! Meclis toplantısında Türk Bayrağını kaldırdılar

31 Mart yerel seçimlerinde terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın bu kararını sert bir dille eleştirdi.

Terörün siyasi ayağı DEM Parti, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

AK PARTİ'NİN İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU TALEBİ RET EDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ahmet Türk'ün yaptığı Mardin'de, AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenme talebi DEM Parti tarafından reddedildikten sonra çıkan tartışmada, AK Partili meclis üyelerinin telefonları zorla ellerinden alınmaya çalışılmıştı.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Yaşanan tartışma sonrasında AK Partili meclis üyeleri İstiklal Marşı'nı okurken DEM Partili meclis üyelerinin oturdukları yerden kalkmamıştı. DEM Belediyeleri'nde üst üste yaşayan skandallara bir yenisi daha eklendi.

SALONA BIRAKILAN TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırıldı.

KALDIRILAN HEYKELİN AÇILIŞINI YAPTILAR

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: KAYYUM ATANSIN

Yaşananlar vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük tepki çekti. Büyük yankı uyandıran kararla ilgili 'kayyum atanması' dahil birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan birkaçı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA