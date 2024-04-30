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Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı!

Son dakika haberine göre Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 29. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

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