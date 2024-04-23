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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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