Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti’nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Haziran 2022'de böbrek rahatsızlığı sebebiyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ardından İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün ( 22 Nisan 2024 ) yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, bugün ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nde gerçekleştirildi ve kalabalık bir topluluk tarafından uğurlandı.