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Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti’nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Fkri Doğan kimdir? İsmailağa Cemaati, 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç'ın ardından yeni bir lider belirledi. Bugün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri olarak Ahmet Fikri Doğan'ın ismi açıklandı. Peki Fikri Doğan kimdir? İşte detaylar...

Haziran 2022'de böbrek rahatsızlığı sebebiyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ardından İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün ( 22 Nisan 2024 ) yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, bugün ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nde gerçekleştirildi ve kalabalık bir topluluk tarafından uğurlandı.

Fikri DoğanFikri Doğan

FİKRİ DOĞAN KİMDİR?

Cenaze namazsı sonrası İsmailağa Cemaatinin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle açıklandı.

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