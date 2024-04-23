Öğretmen adaylarına müjde! Bakan Tekin: Önümüzdeki hafta atamalarda rakam netleşecek

Müfredatla ilgili çalışmaların gelecek hafta tamamlanacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"OECD'nin yaptığı derecelendirme mekanizmaları var. Kamuoyunun bizimle yarıştırdığı ülkelerdeki müfredat yoğunluğu ile bizimkini karşılaştırdık. Oradaki yoğunluğa yaklaştırmaya çalıştık. O ülkelerden yaklaşık 2 kat fazla müfredat yüklüyoruz çocuklara. Birincisi, çocuklara daha fazla müfredat yüklüyoruz, ikincisi ise orada olduğu gibi beceri temelli değil, bilgi, kazanım temelli veriyoruz. Bahsettiğimiz ülkelerde çocukların aldıkları eğitimi gündelik yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştüremediği ölçülürken biz normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bahsedilen sınavlarda bunlar ölçülüyor. Hem müfredat olarak daha fazla hem de farklı bir mantıkla verdiğiniz zaman rekabet edemiyorsunuz."