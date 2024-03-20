Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Tüm dünyada barış ve istikrarın savunucusu olmaya devam ediyor

Fidan, bazı kesimlerin, Gazze'deki İsrail mezalimi karşısında da ses çıkarmadıklarını hatırlatarak, "Biz Türkiye olarak en başından beri şunu söyledik: Gazze'de derhal ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımlar kesintisiz şekilde bölgeye girebilmeli ve artık adalet tecelli etmeli. Filistinli kardeşlerimiz, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı egemen devletlerine kavuşmalıdır." dedi.

Bugün birkaç ülke hariç bütün dünyanın derhal ateşkesin sağlanmasını ve iki devletli çözümü benimsediğini gördüklerini belirten Fidan, bütün bu çağrılara rağmen İsrail ve destekçilerinin, mübarek ramazan ayında dahi ateşkese yanaşmadıklarını, Gazze'yi, çoluk çocuk demeden topyekun hedef almaya, yerlerinden edilen insanları açlıkla cezalandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Fidan, bu ortamda, ateşkesin sağlanmasına ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarını var güçleriyle sürdürdüklerini ve Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını, haklı mücadelelerinde, sonuna kadar onların destekçisi olacaklarını aktardı.

Her meselede, doğrudan ve adaletten yana olduklarını vurgulayan Fidan, bunu Karabağ meselesinde gösterdiklerini ve Karabağ'daki işgalin son bulduğunu hatırlattı.