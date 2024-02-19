G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin tutumu net olacak! Bakan Fidan mazlumların sesi olacak

BAKAN FİDAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Fidan yapılacak görüşmelerde, küresel yönetişim reformunun Türkiye için önemine değinerek, çok taraflılığın güçlendirilmesine işaret edecek. Bakan Fidan ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında BM Güvenlik Konseyinin yetersiz kalmasına dikkati çekecek.

Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya, Çin, Latin Amerika ve Afrika'dan ülkeler, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin üyesi olduğu G20'de, bahse konu toplantı vesilesiyle Türkiye'nin, İsrail-Filistin meselesindeki görüşleri bir kez daha dile getirilecek ve uluslararası topluma çağrıda bulunulacak.

Toplantıda Bakan Fidan, adil, kapsayıcı ve etkin bir uluslararası sistemin, çifte standartlardan uzak şekilde, uluslararası çatışmalara diplomasi yoluyla çözüm arayarak oluşabileceği mesajını verecek.

G20 toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından krize yol açan "gıda güvenliği ve enerji"nin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin de 2015'te ev sahipliği yaptığı G20'de, gıda güvenliği ilk kez gündeme getirilmiş, terörle mücadele ve göç konusu ön plana çıkmıştı.

"Küresel yönetişim reformu" oturumunda, başta BM olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası kalkınma bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının reformu ele alınacak. Bu oturumda Bakan Fidan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" şiarı çerçevesinde Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, uluslararası sisteminin güncel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde reforma tabi tutulmasına ilişkin görüşlerini bir kez daha kayda geçirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, toplantı marjında bazı G20 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunması ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) 25. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor.