Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak ile 20'den fazla anlaşma imzalanacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretini değerlendiren Bakan Fidan ziyaret kapsamında 20'den fazla anlaşma yapılacağının altını çizdi. Fidan, Irak'ta iç karışıklık istemediklerinin altını çizerken enerji alanında da yeni iş birliklerinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.
20'DEN FAZLA ANLAŞMA YAPILACAK
Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'dan fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatları tamamlamış durumdayız. Seyahat iki ayaklı olacak Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'ta Cumhurbaşkanımız hükümet başkanı ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak. Kendisi ayrıca Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.
ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
Irak büyük potansiyeli ve imkanlara sahip olmasına rağmen temel hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Mevcut hükümetin farkındalık geliştirdiğini görüyoruz. Hep beraber neler yapabiliriz, daha iyi bir sulama sistemi nasıl kurulabilir. Enerji konuları nasıl hayata geçirilebilir. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği verme konusunda bir kararlılığımız var.
Bakanlığımız düzeyinde, iş adamları düzeyinde çeşitli temaslar devam ediyor. Artık Cumhurbaşkanımızın Irak'a ziyareti, orada bir stratejik çerçeve anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık kalınmış durumda.
IRAK'IN İÇ KARIŞIKLIKLA ANILMASINI İSTEMİYORUZ
Çok alanda aynı anda nasıl iş birliği yürütülebilir? Bu iki ülke ilişkisi açısından önemli bir yol haritası teşkil edecek. İki ülke arasındaki ilişkilerde kalıcı faydaları ortaya koymak arzusundayız. Bölgemizin özellikle Irak'ın iç karışıklarla anılmasını istemiyoruz. Onun için ekonomik kalkınmanın siyasal istikrarın esas olmasını temenni ediyoruz.
KALKINMA YOLU PROJESİ DE ELE ALINACAK
Bunun alt başlıkları arasında terörle mücadele bulunmakta. Terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir? Bağdat hükümeti ile yoğun görüşmeler içerisindeyiz.
Biz Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın önem verdiği Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçmesi durumunda Irak halkı ve bölge halkları için önemli bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bölge çatışmalarla, istikrarsızlıklarla değil kalkınma ile refah ile kültür ile sanatla gündeme gelmeli. Bunun için çabalarımız artırıyoruz.
GAZZE DE MASADA
Gazze meselesi de ele alınacak. Bağdat hükümeti Gazze konusunda aynı hassasiyetlerimizi paylaşıyoruz. Uluslararası sistemde verdiğimiz sese destek veriyor bu da önemli bir konu. Cumhurbaşkanımızın Erbil ziyareti esnasında da bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya gelerek kendilerine verdiğimiz destek aramızdaki ilişkinin artırılması, Irak iç istikrarının sağlanmasında kendilerine düşen bir takım rollerin hatırlatılması konusunda da kendileri eminim vizyonlarını paylaşacaktır.
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