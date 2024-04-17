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İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor | İsrail nükleer tesisleri hedef alır mı?  İsrail ne zaman, nerede vuracak?

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor | İsrail nükleer tesisleri hedef alır mı?  İsrail ne zaman, nerede vuracak?

Dünya olası İsrail-İran savaşı için adeta alarma geçmiş durumda. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için girişimler sürerken İran Cumhurbaşkanı Reisi bir kez daha İsrail'i uyardı. Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer değerlendirdi.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya yanıt verilmeme olasılığının uzak ihtimal olduğunu belirtti. Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil." dedi. İsrail basını ise İsrail ordusunun İran'a ve vekillerine nasıl bir karşı saldırı gerçekleştireceğine karar verildiğini yazdı.

VEKİL GÜCE SALDIRI

Öte yandan dünya İsrail'in İran'a olası bir saldırısı için beklerken İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. Yani İran'ın bölgedeki vekil gücünü hedef aldı. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için girişimler sürerken İran Cumhurbaşkanı Reisi bir kez daha İsrail'i uyardı.

MERAK EDİLEN SORULAR

Peki İsrail ve İran için süreç nasıl işleyecek? İran'ın misillemesinin iç yüzü ne? Misilleme saldırısı sonrası İsrail'e batı desteği tazelendi mi? İran'a misilleme vekil gücü üzerinden mi? Gerilim Gazze'ye nasıl yansıdı? İran'ın misillemesi Gazze'deki İsrail katliamını perdeledi mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer verdi.

KÜRESEL GÜÇLER BÖLGESEL SAVAŞ İSTEMİYOR

Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer: Dün akşam itibarıyla İsrail'de savaş kabinesi 2 kez toplandı. Burada karşılık vermek için bir kara alınmış. Burada önemli olan kararın neticesi ne olacak ve nasıl bir saldırı düzenlenecek? Burada Netanyahu'nun sorgulanma süreci başladı ve Kabine'deki bir muhalif lider içeri sokulmadı. Burada İran'ın yaptığı saldırı "danışıklı dövüş" olayının ötesindedir. Burada olan kontrollü bir savaş vardı. Küresel güçler buradaki durumun bölgesel savaşa dönmesini istemiyorlar.

SAVAŞ PAHALIYA PATLAYACAK

İran sadece Irak'ın arkasında bulunan bir ülke değildir. İran'ın "direniş ekseni" adını verdiği Şii Hilali olarak bilinen bölgedeki ülkelerde bulunan vekil güçleri var. Burada bütün bölgeyi kapsayan ve herkesi ateşe atabilecek bir savaşın tetiklenmesi burada istenmiyor. Başka ABD olmak üzere burada karışıklık istenmiyor. Özellikle Biden kasım ayında yapılacak seçimler öncesi bunu alacak bir risk yok ve önümüzdeki dönem politikaları henüz tartışılmıyor. Biden Ora Doğu konuşmaktan yorulmuş durumda. Biden seçime girerken en büyük eksiyi Netanyahu'nun politikaları yüzünden alıyor. Muhtemelen seçimleri bu yüzden kaybedecek.

İRAN ÇİN VE RUSYA TAMPON

ABD'de de Trump'ın kazanması bekleniyordu ancak bu kadar açık bir fark beklenmiyordu. Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı soykırıma verilen destek büyük oradan Biden'a güç kaybettirdi. İran'ın vekil güçler üzerinden büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği kaygısıyla ABD sorun yaşarken Çin de bunu istemiyor. Rusya da burada bir çatışma istemiyor. İran'ın konumu nedeniyle Çin ve Rusya bunu istemiyor Çünkü İran'ın konumu ve ötesi Çin ile Rusya'nın hakimiyet kurduğu alanlar olarak öne çıkıyor. İran burada Rusya ve Çin'e tampon görevi görüyor.

72 SAAT TİYATROSU! PİYASA OYUNLARI

Eski CIA Başkanı yaptığı bir açıklamada "ABD küresel piyasaların etkilenmemesi için burada savaş istemiyor." ifadelerin kullandı. Buradaki sözler çok önemli. İran saldırı dünya piyasaları kapandıktan hemen sonra gerçekleşti. İran saldırıdan 72 saat önce Türkiye üzerinden İsrail'i vuracağını söyledi. Bundan sonra İsrail saldırı yapacağını ABD'ye bildirecek ve değerlendirme yapılacak ondan sonra Türkiye üzerinden vurulacak yerler İran'a iletilecek.

72 saat tiyatrosu! Küresel güçler devrede72 saat tiyatrosu! Küresel güçler devrede 72 SAAT TİYATROSU! KÜRESEL GÜÇLER DEVREDE
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