İRAN ÇİN VE RUSYA TAMPON

ABD'de de Trump'ın kazanması bekleniyordu ancak bu kadar açık bir fark beklenmiyordu. Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı soykırıma verilen destek büyük oradan Biden'a güç kaybettirdi. İran'ın vekil güçler üzerinden büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği kaygısıyla ABD sorun yaşarken Çin de bunu istemiyor. Rusya da burada bir çatışma istemiyor. İran'ın konumu nedeniyle Çin ve Rusya bunu istemiyor Çünkü İran'ın konumu ve ötesi Çin ile Rusya'nın hakimiyet kurduğu alanlar olarak öne çıkıyor. İran burada Rusya ve Çin'e tampon görevi görüyor.