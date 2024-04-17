İYİ Parti’de değişim arayışı! Kulisler hareketli: Koray Aydın mı? Müsavat Dervişoğlu mu? İşte öne çıkan adaylar...

EN GÜÇLÜ ADAY DERVİŞOĞLU

En önemli ve en güçlü adaylardan birisi İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu. En güçlü adaylardan birisi diyoruz çünkü Dervişoğlu'nu İP Genel Başkanı Akşener'in destekleyeceği ifade ediliyor. Hatta 'Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener'in adayı' da deniyor. Müsavat Dervişoğlu da 'doğru adım doğru karar' sloganıyla hareket ediyor. Dervişoğlu Sayın Genel Başkanımızın gönlü benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım dedi.