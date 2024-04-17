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İYİ Parti’de değişim arayışı! Kulisler hareketli: Koray Aydın mı? Müsavat Dervişoğlu mu? İşte öne çıkan adaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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İYİ Parti’de değişim arayışı! Kulisler hareketli: Koray Aydın mı? Müsavat Dervişoğlu mu? İşte öne çıkan adaylar...

İYİ Parti'de gözler 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrildi. Genel başkan adayları açıklamalar yaparak iddialarını ortaya koyuyor. Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Kim kiminle hareket ediyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

İYİ Parti'de gözler 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrildi. İYİ Parti'de genel başkanlık için hangi adaylar ön plana çıkıyor? Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Parti içi dengeler değişti mi?

"KULİSLER HAREKETLİ"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerde konuşulanları aktardı.

İşte o açıklamalarda satır başları;

İYİ Parti'de kulisler hareketli. İP Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararının ardından kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı ancak parti kulislerinde milletvekillerinin büyük bir bölümü 'İYİ Parti eşittir Meral Akşener, Akşener'siz olmaz' diyorlar.



Bu görüşlerini dile getiriyorlar ancak yine aynı milletvekilleri artık Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağı konusunda fikir birliğine varmışlar. Öyle görünüyor en azından yaptığımız görüşmelerde bunu net olarak ifade ediyorlar.

EN GÜÇLÜ ADAY DERVİŞOĞLU

En önemli ve en güçlü adaylardan birisi İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu. En güçlü adaylardan birisi diyoruz çünkü Dervişoğlu'nu İP Genel Başkanı Akşener'in destekleyeceği ifade ediliyor. Hatta 'Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener'in adayı' da deniyor. Müsavat Dervişoğlu da 'doğru adım doğru karar' sloganıyla hareket ediyor. Dervişoğlu Sayın Genel Başkanımızın gönlü benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım dedi.

TEŞKİLATLARA HAKİM: KORAY AYDIN

Bir diğer aday ise Koray Aydın. Eski teşkilat başkanı. Şu anda Grup Başkanlığı yapıyor. Teşkilatlara hakim bir isim. Teşkilatlar üzerinde etkisi var. Delegelerle de şu anda yakın temas halinde. Delegeler yakın markaja alınmış durumda. Koray Aydın'ın da yine güçlü bir aday olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ TURA KALIRSA...

Tolga Akalın da partinin gençleşmesini istiyor. Bu anlamda da Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında bir yarışın geçmesi bekleniyor. Genel görüş şu ki ilk turda seçim sonuçlanmayacak. İkinci tura kalırsa eğer Tolga Akalın'ın Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyebileceği iddia ediliyor. Genel görüş kulislere yansıyan bilgiler özetle bu şekilde.

İP’te değişim arayışı! Kulisler hareketliİP’te değişim arayışı! Kulisler hareketli İP'TE DEĞİŞİM ARAYIŞI! KULİSLER HAREKETLİ

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