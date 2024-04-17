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DEAŞ'a 7 ilde 'Bozdoğan' darbesi! 20 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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DEAŞ’a 7 ilde ’Bozdoğan’ darbesi! 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

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