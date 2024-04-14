Ortadoğu’da tansiyon zirvede! İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı geldi | “Gerçek vaat” operasyonunda kullanılan füzeler neler? | İsrail saldırılara karşılık vermeye devam edecek mi?

1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısının ardından tüm dünya İran'ın bu saldırıya karşı ne zaman yanıt vereceğini merak ediyordu. Merak edilen saldırı gece saatlerinde gerçekleşti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti. Birçok ülkeden iki ülke adına itidal çağrısı gelmeye devam İran, İsrail saldırmadan yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini duyururken İsrail ise yapılan saldırıya "uygun zaman ve şekilde" karşılık vereceklerini duyurdu.

İsrail'in olası İran hedefleri neresi? Olası saldırıya karşı İran'ın füzeleri ne kadar etkili? İran'ın elinde başka hangi silahlar ve füzeler var? A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

İRAN VE İSRAİL'İN OLASI HEDEFLERİ

Prof. Dr. Poyraz Gürson

"ABD'nin kontörlünde bir durum ortaya çıktı ve Netanyahu'nun uygun zamanda açıklaması da olası saldırının bir hava harekatı ve nükleer tesislere bir saldırı olabileceğini fakat zamanı belli olmayan bir durumdan ibaret olduğunu belli."