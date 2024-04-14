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Ortadoğu'da tansiyon zirvede! İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı geldi | “Gerçek vaat” operasyonunda kullanılan füzeler neler? | İsrail saldırılara karşılık vermeye devam edecek mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Ortadoğu’da tansiyon zirvede! İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı geldi | “Gerçek vaat” operasyonunda kullanılan füzeler neler? | İsrail saldırılara karşılık vermeye devam edecek mi?

Tüm dünya, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırısını konuşuyor. Gece saatlerinde gerçekleştirilen İHA ve füze saldırıları gerçekleşti. Saldırı bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı alarma geçirdi. Bölgede son durum ne? Büyük Orta Doğu savaşı başladı mı? A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.

1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısının ardından tüm dünya İran'ın bu saldırıya karşı ne zaman yanıt vereceğini merak ediyordu. Merak edilen saldırı gece saatlerinde gerçekleşti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti. Birçok ülkeden iki ülke adına itidal çağrısı gelmeye devam İran, İsrail saldırmadan yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini duyururken İsrail ise yapılan saldırıya "uygun zaman ve şekilde" karşılık vereceklerini duyurdu.

İsrail'in olası İran hedefleri neresi? Olası saldırıya karşı İran'ın füzeleri ne kadar etkili? İran'ın elinde başka hangi silahlar ve füzeler var? A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

İRAN VE İSRAİL'İN OLASI HEDEFLERİ

Prof. Dr. Poyraz Gürson

"ABD'nin kontörlünde bir durum ortaya çıktı ve Netanyahu'nun uygun zamanda açıklaması da olası saldırının bir hava harekatı ve nükleer tesislere bir saldırı olabileceğini fakat zamanı belli olmayan bir durumdan ibaret olduğunu belli."

"Fordo dediğimiz yerde sadece askeri üsler yok nükleer tesisler de var. 7 Ekim'den sonra aldığı özelliklle bunker cluster denilen mühimmat -80'de ki nükleer tesisleri vurabilecek kapasitede en kötü ihtimalle bunu kullanmaya cesaret edebilir."

"İran beklentinin altında bir saldırı gerçekleştirdi. Gerçi İran'ın vurabileceği hedefler yani Amerikan üssü'nün olmadığı yer neredeyse yok. Burada en önemlisi İran'ın ilk defa uluslararası hukuktan kaynaklı vekil ve aktör olmadan kendi iç kamuoyunu tatmin edecek şekilde saldırı da bulunması."

"GERÇEK VAAT" OPERASYONUNDA KULLANILAN FÜZELER VE İSRAİL REJİMİNE KARŞI KULLANILABİLECEK SİLAHLAR

"İran denizde de aynı şeyi yapıyor İran, seri halde 8- 10 tanesini art arda yollayabildikleri için ki füzeler boş değil Roma'ya kadar vurabilecek bir etki alanına sahip."

Kamikaze Dronlar

Şahid-131 ve Şahid-136, delta (üçgen) gövdeli İran kamikaze dronlarıdır ve itici yakıt olarak pistonlu motorlar kullanır. Bu iki İHA birbirine çok benzese de Şahid-131, Şahid-136'ya göre daha küçük boyutlara sahip ve bu nedenle bazı performans ve görünüm özellikleri Şahid-136'dan farklıdır.

Siccil füzesi

Siccil, İran'ın iki aşamalı motor kullanan ve 2 bin kilometre menzildeki hedefleri imha edebilen ilk uzun menzilli katı yakıtlı füzesidir. Hürremşehr füzesi ortaya çıkana kadar Siccil, katı yakıt kullanarak 650 kg'lık savaş başlığı taşıyabilmesi nedeniyle İran'da üretilen en gelişmiş füze olarak kabul ediliyordu. Füzenin yüksek hızı, Siccil'i her türlü anti-balistik sisteme karşı bağışık hale getiriyor.

Uzun menzilli Hürremşehr-4 füzesi

Hürremşehr-4 uzun menzilli stratejik füze, işgal altındaki bölgeleri hedef almak için kullanılan başka bir silahdır. Bu füze, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık ve Uzay Kurumu uzmanları tarafından tasarlanan, 2 bin km menzile sahip ve 1.500 kg ağırlığında yüksek patlayıcı savaş başlığıyla donatılmış en gelişmiş füzelerden biridir.

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