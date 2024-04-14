İran'da "misilleme" kutlaması! Binlerce kişi sokaklara akın etti | A Haber Tahran'dan aktardı







Sürekli "Hayber Hayber" sloganları atılıyor. Bu kutlamaların sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. İran ülke tarihinde ilk kez aleni bir şekilde İsrail'e karşı bir operasyon başlattı. Tabii İsrail'in bu konu ile ilgili nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor."

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