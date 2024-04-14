İran'da "misilleme" kutlaması! Binlerce kişi sokaklara akın etti | A Haber Tahran'dan aktardı
İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattığını duyurdu. Saldırının başladığını haber alan İsrail savaş kabinesi sığınaklara indi. İran devlet ajansı Tahran yönetiminin ilk balistik füze dalgasını başlattığını bildirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından binlerce İran halkı sokaklara çıkarak İran'da "misilleme" kutlaması yaptı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Saldırının başladığını haber alan İsrail savaş kabinesi sığınaklara indi. İran devlet ajansı Tahran yönetiminin ilk balistik füze dalgasını başlattığını bildirdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından binlerce İran halkı sokaklara çıkarak İran'da "misilleme" kutlaması yaptı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan gelişmeleri aktardı.
Ekber Karabağ'ın açıklamaları şöyle:
"Binlerce kişinin burada toplandığını ifade edebilirim. Vatandaşlar, Devrim Muhafızları'nın İsrail'e yaptığı füze saldırısını destekleyen sloganlar atıyorlar. Birçok vatandaş tekbir getiriyor. Tahran Üniversitesi'nin tam önündeyim. İnsanların burada toplandığını ellerinde İran bayrağı olduğunu görüyorsunuz. Burada geçen tüm araçların üzerinde İran bayrakları var.
Tabi ki güvenlik önemleri de arttırıldı. Burada İnsanların elinde Kasım Süleyma'ninin fotoğrafları var. Devrim Muhafızları'na teşekkür ederek sloganlar atılıyor. Ülkenin diğer şehirlerinde de benzer manzaralar söz konusu. İnsanlar ailecek kutlama için geldi.
Sürekli "Hayber Hayber" sloganları atılıyor. Bu kutlamaların sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. İran ülke tarihinde ilk kez aleni bir şekilde İsrail'e karşı bir operasyon başlattı. Tabii İsrail'in bu konu ile ilgili nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor."
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