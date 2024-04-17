Başkan Erdoğan’dan tarihi konuşma! A Haber’de değerlendirdi: Duygusu yüksek bir konuşmaydı

GÜÇLÜ BİR MESAJI VAR

Bu konuşmanın psikolojisi açısından baktığımızda 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının doğru okunmasıyla ilgili güçlü bir mesajı var. Bir kere milletin iradesinin sandığa yansıması ve bütün partiler gibi öncelikle AK Parti'nin aslında bu iradeyi nasıl kabullendiğini sahiplendiğini ve bu anlamda da milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ama bu doğru okumanın en önemli unsurlarından bir tanesinin katılım düşüklüğü olduğunu ve dolayısıyla bu katılım düşüklüğünden de en fazla etkilenen partinin AK Parti olduğunu açıkça belirtti. Bu vurguyu daha önce de yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan.