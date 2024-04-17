Başkan Erdoğan yerel seçim sonrası AK Parti teşkilatına ve seçmenine seslendi: Biz bitti demeden bitmez

ÜLKEMİZ SANDIK SINAVINDAN BAŞARI İLE ÇIKTI

31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Huzurla icra edilmesinden memnunum. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım takdir ediyor. Sandık günü fedakarlıkla çalıştı arkadaşlarımız. Teşkilat mensuplarımız ev ve esnaf buluşmaları ile sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak halkımızla birlikte oldu. Gece gündüz koşturan birimlerimize, gençlik, kadın kollarımıza, teşkilatlarımıza, adaylarımıza, temsilcilerimize, partimize güçlü destek veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akı ile çıkmıştır. Cumhur ittifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz, MHP'nin başkanı sayın Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesünden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.